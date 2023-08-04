前台南市經發局長陳凱凌遭控經手七股工業區開發案向廠商收賄並接受性招待，台南地院今天下午開庭，陳凱凌數度哽咽向法官求情「我犯了錯」，且表達已經繳回犯罪所得180萬，家中尚有年邁雙親與9歲稚子，希望法官輕判，讓他能盡自己該盡責任。

陳凱凌從去年12月遭到羈押，迄今長達約8個月，不只身形削瘦一大圈，也滿頭灰白髮。他數度陳述「我犯了錯」，表明自知犯下的錯很嚴重，但仍希望法官可以輕判，給他一個機會，讓他有機會回家照顧年邁雙親及年幼兒子，盡自己該盡的責任，面對自己所犯錯誤，他也一再說「抱歉」。

陳凱凌也說，他已繳回犯罪所得180萬元，這筆錢還是他拜託妻子向親友借來，他僅剩財產230萬元，目前帳戶仍遭到扣押，也希望法官准予發還其帳戶，讓他可以償還親友這筆借款，以及支付家人生活開銷、律師費用等。

被控浮報房價交易的台邦建設董事長陳福成上月底繳納600萬公益捐，獲得緩刑，律師也認陳凱凌等被告均認罪，無串供或逃亡之虞，再次聲請具保，並認為陳凱凌羈押8個月，對他的人權是很嚴重處分。合議庭指出，是否具保，將待評議後，以書面通知，全案預定16日下午宣判。