桃園市復興區昨發生車輛墜谷事故，台電承攬商人員1車6人摔落150公尺邊坡，造成4死2傷。桃園市勞動局調查後發現，車上4名泰籍移工皆為「非法聘雇」，後續將依法嚴辦，至於為何沒申請出工，一行人仍要在颱風天前往工地，初步釐清原因為「做準備工作」。

台電輸變電工程處北區施工處於復興區施作巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程，承攬商為宇正營造公司，3日中午12時許，宇正營造車輛行經台七線雪霧鬧橋附近轉彎處時，疑因產業道路狹窄、坡度陡峭，加上卡努颱風降雨造成路面溼滑，連人帶車翻落山谷，整輛箱型車撞得面目全非、扭曲變形。

本國籍約50歲的廖姓負責人與田姓男員工，以及年約30歲的泰籍男移工阿沙與阿有，送醫搶救後仍不治身亡，另外年約20歲的泰籍男移工阿吉、女移工阿林受傷被救出，2人目前正在醫院治療中。

桃園市勞動局配合勞檢處啟動FAP職災個管關懷慰問機制，並由勞動局外語諮詢諮人員協助連繫泰國在台辦事處，後續提供受難移工家屬協助來台事宜，勞檢處也派員調查釐清緣由，若有違反職業安全及就業服務相關法令，將依法由各主管機關裁處。

目前已查出，2名身亡移工阿沙與阿有，為到台灣工作後失聯的移工，另2名受傷移工阿吉與阿林，則是持有觀光簽證來台，初判4名移工皆為非法聘雇，勞檢處正調查雇傭關係中，後續將依法嚴辦。

由於台電表示，受颱風影響，3日未安排廠商施工，且廠商也回報「未出工」，究竟一行人為何要在颱風天前往工區。勞檢處說明，據廠商初步回應，他們一行人昨日欲前往工區「做準備工作」，不過後續仍要與救治中的2名移工訪談以利釐清情況。