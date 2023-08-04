「黃金男雙」李洋、王齊麟延續上周日本公開賽奪冠氣勢，今在澳洲公開賽以22比20、21比14力退日本組合古賀輝與齊藤太一，挺進男雙4強。而且麟洋此站並不孤單，「楊肉盧」盧敬堯、楊博涵也以直落2首度打敗2020世錦賽冠軍組合蘇偉譯與謝定峰，兩組台灣男雙力拚會師周日決賽。

李洋、王齊麟今天上世界排名19的古賀輝／齋藤太一，雙方過去3次交手，麟洋配取得2勝，李洋與王齊麟今天首局雖然錯過2個局末點，但也化解對手1個局點，最後有驚無險先下一城。

第2局麟洋帶著11比8進入技術暫停，暫停回來後更是連掃6分，取得大幅領先，即使後段連續丟分，最終仍以直落2收下勝利，李洋和王齊麟上周拿到日本奪冠後，本周在澳洲打出3連勝，雖然2人都有傷在身，仍持續打出好成績。

世界排名15的盧敬堯、楊博涵組合，今天在男雙8強以21比15、21比17拍落中國大陸對手蘇偉譯與謝定峰，中止此前4戰全敗的對戰紀錄，且連兩場都擊敗前世界冠軍組合，也搶下4強門票。

盧敬堯與楊博涵4強對手是世界排名第5的日本組合小林優吾與保木卓朗，他們是2021年世錦賽冠軍，而楊肉盧過去3次交手全輸，明將力拚再扳倒一組世界冠軍。

相對於男雙占據半壁4強，台灣單打今天比較可惜，「羽球一哥」周天成在男單8強10比21、16比21不敵中國大陸好手翁泓陽，女單白馭珀則以15比21、14比21輸給日本大堀彩，雙雙無緣4強。