黃子佼遭爆料多年前性騷，事發後他一度情緒不穩送醫，隔日黃子佼低調出院，而他的粉絲專頁和個人臉書都被關閉，7月19日黃子佼助理代發2萬字長文，提到這陣子的心路歷程，談到自己的掙扎與絕望，今（4）日檢察官指揮台北市婦幼警察隊進入黃子佼住處及工作室搜索，並傳喚黃子佼到案說明，經紀人陳鎮川曾幫黃子佼發聲明道歉，面對黃子佼的最新情況他回應了。

知名經紀人陳鎮川2006年起和張惠妹合作，也以頒獎典禮製作人和舞台導演的身分在演藝圈中活躍，曾多次負責主辦金曲獎，也是許多歌手的填詞人，合作對象不乏大牌藝人，例如江蕙、蕭亞軒、羅志祥、林憶蓮、謝盈萱、張清芳、蔡依林、張惠妹、孫燕姿、李玟、王力宏、庾澄慶，甚至還有大陸男星楊洋，在圈內地位崇高。黃子佼曾透露爆出性騷出院後，曾打給陳鎮川和張小燕求助，陳鎮川代為發布道歉聲明，透露張小燕請他幫忙聯絡律師，根據《三立新聞網》報導，陳鎮川目前人在北京，接下來可能讓黃子佼自己處理。

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