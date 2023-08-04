受到卡努颱風外圍環流及西南風影響，氣象局今（4）日持續對南投縣山區發布大雨特報，恐出現「紫爆級」的局部分大豪雨，甚至是超大豪雨，尤其是仁愛鄉的降雨量今下午已突破504毫米，劇烈風雨對各造成災情，稍早南投縣宣布，仁愛鄉明日停班停課。

事實上，今日早上7點南投縣政府就已緊急宣布停班停課，因為清晨突如其來的猛烈雨勢，導致許多產業道路出現土石流，台14甲線也是滾滾黃流，排水溝來不及宣洩，其中幼獅路段的排水溝人孔蓋甚至已經噴飛，居民嚇得直說：「這次雨下得很誇張，已經很多年沒這樣了」。