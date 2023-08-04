公會理事長也是漢翔(2634)董事長胡開宏指出，國際政治情勢益發緊張，各國際大廠亦將供應鏈資安納入企業風險評估項目。台灣超前部屬，由工研院以國際標準開發出企業資安評級，漢翔公司帶頭推動已見成效，去年包括漢翔在內，還推動了千附(8383)、駐龍(4572)、旭東(4537)、榮田等15家廠商通過評級，合乎國際資安規格，等於取得爭取國際訂單的入場券。

「資安即國安」，行政院數位發展部SIG小組提供免費資安評級、外部IP掃描、經費補助，並派小組成員之一的果核資安顧問實地訪視，協助國內航太產業供應鏈廠商提升資訊安全。台灣航太工業同業公會成員中，有許多企業承接航太與國防相關產品，業務內容與國家安全息息相關，在網路時代，任何細小漏洞都可能形成重大威脅，資訊系統安全早已是重中之重。

美國國防部已針對國防供應鏈業者制定出一套網路安全標準CMMC 2.0(全名為「網路安全成熟度模型認證」，Cybersecurity Maturity Model Certification)，將於2026年全面實施。台灣的航空工業已成為全球供應鏈不可或缺的角色，航太公會未來也將持續導入CMMC 2.0標準，協助會員爭取國際訂單，目前包括長榮航太(2645)、台灣懷霖、晟田(4541)等12家會員都已在今年的認證行列之中。透過理監事會議，公會持續邀請會員廠商把握機會，共同提升資安聯防量能，凝聚台灣航太產業的競爭力。