盛傳巴基斯坦將加入土耳其的「可汗」（KAAN）自製5代隱形戰機專案

就在土耳其航太工業（TAI）執行長柯提爾（Temel Kotil）宣布，今年12月要開始讓「可汗」（KAAN）自製5代隱形戰機飛行後，盛傳巴基斯坦要加入這專案。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）4日報導，部分報導和社群貼文說，巴基斯坦軍事部落客斷言，伊斯蘭馬巴德和土耳其的另一個盟友亞塞拜然即將與安卡拉簽約，以加入「可汗」專案。不過，無論是土耳其或巴基斯坦都尚未加以證實。

以報導巴基斯坦軍事航空消息聞名的「空戰聯盟」（Air Operations Syndicate）在社群媒體X上說，巴基斯坦準備好要加入土耳其的5代戰機專案，成為正式夥伴。而先前雙方的合作僅限於技術協助。而這發展意味巴基斯坦工程師會有更多工作，巴國航空工業將獲得更多技術轉移。

此外，貼文上還附了影片，只見土耳其總統府國防工業副局長圖非克其（Celal Sami Tüfekci）說，安卡拉會和伊斯蘭馬巴德討論加入「可汗」戰機專案事宜。不過，巴斯斯坦官方尚未就此表態。

土耳其自製5代隱形戰機「可汗」（KAAN）

Pakistan all set to join Turkish 5th Generation Fighter Program as official partner.



Previously, the partnership was restricted to technical assistance only. This development means more jobs for Pakistani engineers and more transfer of technology for our aviation industry. pic.twitter.com/l5cqVPBMLV — Air Operations Syndicate (@AirOpsSyndicate) August 2, 2023

事實上，早在1年多前，土耳其國防工業署署長狄米爾（Ismail Demir）在接受美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）專訪時就說：「我們的大門為這方面的合作而敞開，尤其像是和亞塞拜然及巴基斯坦等國家的合作，我們建議朝這個方向共同努力。」

而要求匿名的巴基斯坦記者說，幾年前土耳其航太工業已在伊斯蘭馬巴德設立辦公室，聘用了許多巴國工程師，還提供實習機會，巴基斯坦很可能已經，或是即將加入這專案。

當這位記者被進一步追問，為何巴國不公開時，這位人士說，它和鄰國印度或其他國家很不一樣，除非戰機交付，否則伊斯蘭馬巴德不太可能承認這些協議或交易。例如，巴國向中國採購了殲-10C，但在戰機飛抵巴基斯坦前，無論是政府或空軍都沒人公開承認。唯有等殲-10C降落後，它們才終於證實。