盛傳巴基斯坦將加入土耳其的「可汗」（KAAN）自製5代隱形戰機專案

就在土耳其航太工業（TAI）執行長柯提爾（Temel Kotil）宣布，今年12月要開始讓「可汗」（KAAN）自製5代隱形戰機飛行後，盛傳巴基斯坦要加入這專案。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）4日報導，部分報導和社群貼文說，巴基斯坦軍事部落客斷言，伊斯蘭馬巴德和土耳其的另一個盟友亞塞拜然即將與安卡拉簽約，以加入「可汗」專案。不過，無論是土耳其或巴基斯坦都尚未加以證實。

以報導巴基斯坦軍事航空消息聞名的「空戰聯盟」（Air Operations Syndicate）在社群媒體X上說，巴基斯坦準備好要加入土耳其的5代戰機專案，成為正式夥伴。而先前雙方的合作僅限於技術協助。而這發展意味巴基斯坦工程師會有更多工作，巴國航空工業將獲得更多技術轉移。

此外，貼文上還附了影片，只見土耳其總統府國防工業副局長圖非克其（Celal Sami Tüfekci）說，安卡拉會和伊斯蘭馬巴德討論加入「可汗」戰機專案事宜。不過，巴斯斯坦官方尚未就此表態。

土耳其自製5代隱形戰機「可汗」（KAAN）

事實上，早在1年多前，土耳其國防工業署署長狄米爾（Ismail Demir）在接受美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）專訪時就說：「我們的大門為這方面的合作而敞開，尤其像是和亞塞拜然及巴基斯坦等國家的合作，我們建議朝這個方向共同努力。」

而要求匿名的巴基斯坦記者說，幾年前土耳其航太工業已在伊斯蘭馬巴德設立辦公室，聘用了許多巴國工程師，還提供實習機會，巴基斯坦很可能已經，或是即將加入這專案。

當這位記者被進一步追問，為何巴國不公開時，這位人士說，它和鄰國印度或其他國家很不一樣，除非戰機交付，否則伊斯蘭馬巴德不太可能承認這些協議或交易。例如，巴國向中國採購了殲-10C，但在戰機飛抵巴基斯坦前，無論是政府或空軍都沒人公開承認。唯有等殲-10C降落後，它們才終於證實。

文章來源：Challenger To India’s AMCA, Pakistan Likely To Join Turkey’s Fifth-Gen ‘Kaan’ Fighter Jet Program

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