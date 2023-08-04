上證指數4日最多升34點或1.05％，高見3,315點，收盤報3,288點，升7點或0.23％，成交4,971.88億元。
深成指上升，最多升142點或1.27％，高見11,305點，全日收報11,238點，升74點或0.67％，成交5,519.72億元。
滬深300指數報4,020點，升15點或0.39％；創業板指數報2,263點，升21點或0.95％。
各類股個別發展，傳媒娛樂股升逾2％；金融、汽車製造、石油、有色金屬股走穩；房地產、電力、鋼鐵、煤炭、水泥、化工股偏弱。
大陸股市4日上揚，上證指數高收7點，連升兩日。市場交投暢旺，兩市成交合計超過人民幣（下同）1兆元，較上日增逾25％至1.05兆元。總結本周，滬指累計升0.37％，連升兩周。
上證指數4日最多升34點或1.05％，高見3,315點，收盤報3,288點，升7點或0.23％，成交4,971.88億元。
深成指上升，最多升142點或1.27％，高見11,305點，全日收報11,238點，升74點或0.67％，成交5,519.72億元。
滬深300指數報4,020點，升15點或0.39％；創業板指數報2,263點，升21點或0.95％。
各類股個別發展，傳媒娛樂股升逾2％；金融、汽車製造、石油、有色金屬股走穩；房地產、電力、鋼鐵、煤炭、水泥、化工股偏弱。
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