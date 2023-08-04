黑龍江哈爾濱、牡丹江部分地區防汛形勢嚴峻。預計哈爾濱螞蟻河、拉林河將發生逾50年一遇洪水，而五常南部、尚志南部降水量接近或超過歷史極值。另經研判，牡丹江市也可能出現較大洪水災害。牡丹江市、黑龍江省防汛抗旱指揮部，分別於4日8時、12時決定，將防汛三級應急回應提升至二級。哈爾濱市防汛抗旱指揮部更於14時30分決定，將防汛三級應急回應直接提升至一級。

大陸央視新聞4日稍早消息，受降雨影響，牡丹江（二）站（牡丹江市西安區溫春鎮海浪村）3日23時水位229.01米，超過警戒水位0.01米，水位呈上漲趨勢，「牡丹江2023年第1號洪水」已形成。

黑龍江省政府防汛抗旱指揮部辦公室通知哈爾濱、牡丹江市政府防汛抗旱指揮部指出，據水文部門監測預報顯示，截至今日8時，全省共有31座水庫超汛限0.01～4.81米運行，19條河流水位超警0.02～2.47米，其中7條河流超保證水位0.37～1.24米。當前，螞蟻河堤防尚志段出現重大險情，龍鳳山、磨盤山等水庫存在重大風險，預計螞蟻河、拉林河將發生超50年一遇洪水過程。根據《黑龍江省防汛應急預案》有關規定，經省防指領導同意，省防汛抗旱指揮部決定於8月4日12時將防汛三級應急回應提升至二級。

澎湃新聞報導，螞蟻河、拉林河均為松花江支流，分別流經黑龍江哈爾濱尚志、五常兩個縣級市。

中新網4日報導，受颱風殘餘勢力影響，尚志市3日發生強降雨天氣，導致城市內澇。哈爾濱市森林消防支隊共計出動327名指戰員攜帶衝鋒舟，橡皮艇等百餘種救援裝備分為三個分隊展開救援。

尚志市螞蟻河出現漫堤險情，哈爾濱亞布力林業局、一面坡鎮有多名群眾被困，消防救援人員立即組織加固堤壩和鋪設子堤，同時利用橡皮艇轉移被困人員。截至8月4日9時50分，累計轉移受災群眾215人，解救受困車輛17台，搶運價值20.5萬元人民幣的物資3噸。目前，救援仍在繼續當中。

大陸央視網報導，黑龍江省水文水資源中心指出，受降雨影響，螞蟻河延壽站3日17時水位98.07米，超過警戒水位0.07米，達到洪水編號標準，水位呈上漲趨勢。依據《黑龍江省主要江河洪水編號實施辦法（試行）》，「螞蟻河2023年第1號洪水」已形成。

依據《黑龍江省水情預警發佈管理辦法（試行）》，黑龍江省水文水資源中心4日8時升級發布螞蟻河延壽段洪水紅色預警：螞蟻河延壽段（延壽縣延壽鎮城南村）4日8時水位99.63米，超警戒水位（98.00米）1.63米，超保證水位（99.00米）0.63米，達到洪水紅色預警發佈標準。

來自哈爾濱市氣象台最新預報顯示，8月4日下午全市多雲有陣雨或雷陣雨(尚志南部、五常中南部、阿城、賓縣局地30~40 毫米，其它區域10~30毫米)。消息稱，本輪強降雨與前期降雨疊加影響，導致山洪、地質災害、中小河流洪水、城市內澇、農田漬澇等次生災害的氣象風險增大，相關單位和個人需加強防範應對。這次過程具有極端性，其中五常南部、尚志南部降水量接近或超過歷史極值。

大陸央廣網報導，由於龍鳳山水庫3日2時30分加大泄流，水庫下游涉及的黑龍江省五常市5個鄉鎮25個村屯人員全力轉移。五常市防汛抗旱指揮部辦公室稱，截至3日下午共轉移人口6000餘人。災情正在統計中。

8月1日17時，五常市防汛抗旱指揮部啟動了防汛III級回應。連日來，城區易澇點由交警、城管、排水、五常鎮等單位晝夜看守，實施了交通管制。人武、消防、藍天救援隊等搶險隊伍全體出動，積極配合各鄉鎮進行搶險救災。

此外，4日14時黑龍江省防汛抗旱指揮部辦公室、黑龍江省水利廳、黑龍江省氣象局聯合發布紅色、橙色、黃色山洪災害氣象風險預警：

預計8月4日14時至5日20時，哈爾濱全區、牡丹江全區有很高氣象風險引發山洪災害（紅色預警），訥河、克山、克東、拜泉、碾子山區、龍江、甘南、嫩江、遜克、五大連池、北安、湯旺、豐林、烏翠、伊美、鐵力、友好、海倫、綏棱、慶安，雞西、雞東有高氣象風險引發山洪災害（橙色預警），樺南、七台河全區、密山有較高氣象風險引發山洪災害（黃色預警），上述地區要注意做好即時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。

大陸官方微信公眾號「網信牡丹江」8月4日10時13分消息，黑龍江牡丹江市政府防汛抗旱指揮部決定4日8時將該市防汛應急回應從三級提高到二級。

通報表示，根據氣象水文部門數據顯示，3日至4日凌晨海浪河上游再次發生強降雨，雨量達到暴雨級別。鑒於前期雨量較大，下墊面已飽和，海浪河流域有可能再次發生較大洪水，海林市堤防可能達到或超過保證水位。加之氣象部門已發布暴雨橙色預警、水務水文部門發布江河洪水災害橙色預警，且牡丹江市多個村屯發生暴雨洪水災害。經研判分析，牡丹江市可能出現較大洪水災害。

牡丹江市防汛抗旱指揮部4日8時將防汛應急回應從三級提高到二級。要求各地洪水風險範圍內村屯和單位要加強值班值守，危險區域村屯要立即組織轉移，已轉移的村屯不要回歸，繼續做好避險工作。全市其他江河，尤其是已超警戒水位的河流，要加強值守，如水位繼續上漲，要果斷組織危險區域群眾撤離。各地各部門要按照預案規定做好相關工作，全力保障人民生命安全。