高雄市第48屆模範父親選拔表揚活動4日於文化中心至善廳登場，市長陳其邁出席頒贈「良父楷模」匾額予19位模範父親當選者，除了祝賀父親節快樂，也向每位父親致敬，感謝他們一肩扛起責任，為家庭、為社會辛勤打拚，不僅是家庭的重要支柱，也是子女的最佳典範與楷模。

高雄市19位模範父親接受公開表揚。（圖／高雄市政府）

陳其邁以超人形容父親所扮演的角色，並表示每位模範父親背後都有精彩、感人的故事，感謝福澤基金會年年舉辦模範父親的頒獎典禮，表彰、傳承模範父親的優良典範予社會大眾學習，並向父親對家庭、社會的貢獻表達感謝。

陳其邁談及今年最高齡91歲的模範父親鄭連財，早期投身鐵路運輸承攬業，後轉而從事農業，曾獲示範農家表揚，工作退休後亦致力服務社會，讚許他做事認真打拚的態度是晚輩學習的對象。

而最年輕的模範爸爸是45歲的曾宇群，4個孩子中有3位是語言發展遲緩的慢飛天使，精神上、經濟上的付出超乎常人想像，而他不辭辛苦，以正向樂觀的態度，用心親自陪伴孩子成長，今年榮獲高雄市慈孝家庭楷模。

陳其邁亦細數多位模範父親令人感佩的事蹟，其中79歲的陳松濤不僅照顧生病的妻子，亦父代母職陪伴孩子成長、照顧家人，職場退休後擔任教會幹部13年，熱心、樂觀及付出深受敬重。

此外，醫療界有6位獲選模範父親，分別是蔡森郎、徐裕欽、王輝上、王志祿、蘇守良、郭鴻璋，陳其邁也特別感謝醫事人員位居防疫前線，致力防疫工作與病人照護，同時不因忙碌的醫務工作而忽略家庭照顧，公餘參與公共事務及關懷弱勢的活動。

主辦單位指出，民國64年福澤基金會發起模範父親選拔及表揚活動至今48屆，希望將模範父親優良典範傳承給社會大眾，延續基金會發起人強調父愛的信念，提醒大眾孝道及父慈子孝的家庭倫理親情觀念，不會因時代的變遷而被忽略及淡忘，肯定模範父親為家庭無怨無悔的付出。