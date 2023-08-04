報告指出，過去10年輝達營收暴增逾5倍，且應該能在未來維持驚人成長速度。與2023會計年度營收相比，輝達未來三年營收估將成長2.6倍，複合年增長率（CAGR）可達38%。相較之下，該公司過去10年間的複合年增長率為20%。這意味著未來10年，輝達的營收增長不僅能追平、甚至可能超越過去10年的出色表現。

這並不令人意外，輝達高層曾表示公司坐擁著在各種不同應用的龐大機遇，價值可達1兆美元。

尤其是最近最熱門的AI題材，Precedence Research估計到2032年，AI晶片市場的年營收可能達到近2300億美元，較去年的近170億美元大幅成長。

瑞穗證券分析師Vijay Rakesh表示，光是這個市場就可以在未來10年給輝達帶來巨大的提振，因為輝達據悉目前掌控著全球9成的AI晶片市場。該分析師對輝達在AI晶片市場的前景相當樂觀，稱即使輝達的市占下滑至75%，到2027年，該公司在AI領域的營收仍可能達到3000億美元。

那麼輝達在未來10年還有多少上漲空間可以期待？Motley Fool在報告中指出，假設輝達的營收在未來10年間以每年25%的速度成長，以2023會計年度營收為基準，這表示10年後輝達的年營收將達到2500億美元。

輝達5年的平均股價營收比（Price/Sales Ratio，又稱市值營收比）為18.4倍，假設10年後這個倍數降至10倍，根據上述的營收預測，該公司的市值可能在未來10年內暴增至2.5兆美元，這將是輝達當前市值的兩倍多。但如果輝達的股價能漲得更多也不令人意外，畢竟該公司正坐擁著1兆美元的營收機會。