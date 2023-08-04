華邦電今年第二季營收188.11億元，季增7.39%、年減29.40%；毛利率31.33%，季增3.59個百分點、年增17.04個百分點；稅後盈餘3.54億元，較上季轉盈，仍年減93%，每股稅後盈餘0.09元，優於首季每股虧損0.25元、仍低於去年同期的每股盈餘1.29元。

華邦電今年上半年累計營收為363.27億元，年減31.66%；毛利率29.6%，年減18.87個百分點；稅後虧損6.57億元，每股稅後虧損0.16元。華邦電董事會決議不發放112年上半年度股利。

華邦電2023年上半年記憶體事業營收為新台幣176.03億元，年減少43%，其中DRAM產品線占2023年上半年營收為35%，DRAM 25Snm相關產品逐步貢獻DRAM產品營收。快閃記憶體Flash產品線占2023年上半年營收為65%，中高容量NOR Flash產品營收貢獻約65%。

華邦電2023年上半年記憶體產品營收在各應用類別占比分別為消費性電子(Consumer)占23%、通訊電子(Communication)占25%、電腦相關(Computer)占25%、車用及工業用相關(Car & Industrial)占27%。

華邦電董事會核准資本支出預算案，資本支出預算新台幣17.3億元，內容包括生產設備、研發設備，預計自112年8月起陸續投資，而資金來源為自有資金及銀行融資。

華邦電展望下半年，FLASH方面，除智慧手機和數據中心外，多個應用需求均正在恢復成長動能，手機復甦力道則較不明顯。DRAM方面，庫存持續去化，但減產持續影響供給，加上網通、PC、TV需求逐步回升，網通預計下半年或明年初就會回升，AI、HPC新趨勢也持續帶來需求動力。

華邦電總經理陳沛銘提到，全球面臨高通膨，雖然GDP成長仍正數，但已侵蝕許多GDP成長數，影響消費者購買意願，以及大陸年初解封後預期的復甦力道，目前仍不盡理想，經濟風險依然存在，終端市場需求能見度低，目前客戶僅下急單，訂單能見度不高。但AI新應用抬頭，雖然現階段投資人熱度太高，但AI應用趨勢明顯，長期來看對記憶體室健康且快速成長。

華邦電也說明，在多重快速驅動下，記憶體需求前景依然良好，前景看好越來越多的應用，如AI、自駕車、5G、物聯網(IoT)等，目前投片量增加，客戶需求成長，雖然成長幅度仍不大，但可望會持續成長，工廠產能利用率正在逐步提高。