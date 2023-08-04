4日下午2點半，華為舉辦開發者大會HDC 2023暨HarmonyOS 4發表會。發表會上，余承東發表主題演講，並宣布華為鴻蒙4（HarmonyOS4）正式發布。余承東說，HarmonyOS4具備元服務、分布式萬物互聯、大智慧、更安全、更個性等特點。

余承東表示，通過盤古大模型的底層能力加持，HarmonyOS帶來更進步的AI，語音助理小藝將具備AI大模型能力。華為還發表新一代近距離無線連接技術：星閃（NearLink），為鴻蒙萬物互聯提供更強大的連接，為用戶打造更低時延、更低功耗、更廣覆蓋、更安全的連接技術。

針對手機業務，余承東表示，今年第二季，華為手機市場份額增幅76.1％，於大陸國內高端市場份額排名第二；鴻蒙生態設備已達7億台，HarmonyOS開發者人數超過220萬。

他表示，目前，華為智慧穿戴產品累計發貨量已達1.3億台，2023年首季華為手錶位居中國智慧手錶市占率第一。