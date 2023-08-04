一名謝姓男子今年1月將車違停在新北市某路口前，被一輛欲右轉的公車按喇叭提醒，怎料謝男的小孩因此被嚇哭，他一氣之下怒對公車司機連比3次中指，並用台語怒罵「靠夭喔」，最終害自己吃上官司。法官依公然侮辱人，處罰金3000元，得易服勞役，可上訴。

據判決書指出，謝男於今年1月28日上午10時52分許，駕駛自小客車違停在新北市某路段前，因公車司機欲右轉時按喇叭示意，謝男因而心生不滿，對公車司機比中指3次，並辱罵台語「靠夭喔」，公車司機不甘受辱報警提告。

法庭審理時，謝男矢口否認犯罪，辯稱是因為將車臨時停在路邊要接送小孩，才剛停不久就被公車司機按喇叭，小孩因而嚇哭，他便生氣回罵並比中指；「靠夭」也只是語助詞，沒有要損害他名譽的意思。

法官認為，按一般社會經驗法則與通念，比中指是用來鄙視或羞辱對方的動作。而「靠夭」一詞，語源為閩南語之哭夭，意思為因親友稚齡死亡而哭泣，後衍生出「哭餓」、「靠夭」、「靠腰」等不同用字，且由詛咒對方會因親友早死而哭泣之本意漸漸成為口頭禪，甚至成為戲謔、男女調情用語，不一定具有侮辱之意涵。

不過謝男自承是因為小孩遭公車司機嚇到才生氣回罵，可知其該等言行並非出於善意，客觀上也達到使一般人認為難堪不快之程度，明顯構成《刑法》上公然侮辱之要件，因此不採信其說詞。法官依公然侮辱人，處罰金3000元，得易服勞役，可上訴。