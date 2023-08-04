品牌加碼為開幕當日的粉絲謀福利，於4日七點前於National Geographic Apparel概念店消費滿三千，即有機會得到婁俊碩簽名保溫瓶，限量40個。（吳松翰攝）

國家地理服飾台灣限定LOGO涼感T恤-玉山，1980元。（國家地理服飾提供／林欣儀台北傳真）

藝人婁俊碩昨（4）日出席韓戶外潮流品牌National Geographic Apparel概念店開幕活動，不少粉絲早在活動開始前數小時便在店外等候，不輸當日稍早韓星李俊昊現身運動品牌活動時的盛況，活動上被問及是否要跟韓星比拚人氣，婁俊碩秒回「哇！你不要害我欸」不過現場的「婁力士」的確也很給力、捧場，因此品牌也特別為現場粉絲謀福利，開幕當日凡消費三千即有機會抽婁俊碩簽名保溫瓶。

在韓國備受喜愛的National Geographic Apparel國家地理服飾，近期正式進駐台灣，並將首間直營概念店選址於潮牌一級戰區信義威秀商圈，店內以灰色機能未來感的店裝為主，店內囊括本次主打的「城市探險系列」、各式鞋款、機能服飾以及露營用品等。為慶祝直營概念店開幕，品牌除推出獨家的台北101限定T恤以及滿額贈活動，另在開幕期間購買任一款台灣限定LOGO T恤，有機會抽中加碼好，最大獎將送出首爾雙人來回機票。