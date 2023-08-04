台電搶進仁愛災區，卻也遭坍方土石擋路無法及時進入搶修電力。（台電南投區處提供）

卡努颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，到目前為止已經累積造成2360戶停電，台電南投區處已設置南投前進指揮中心，全力搶通電力，只是搶進災區途中遇土石流造成道路坍方無法通行，台電請用戶再等一下，道路一搶通就會搶進災區修復電力，讓住戶盡速復電。

台電南投區處指出，這場豪雨造成仁愛鄉發祥村、合作村、精英村、力行村、大同村及武界部落等地區，陸續傳出停電災情，累計到目前為止已經造成2360戶停電。

由於卡努颱風豪雨重創南投縣仁愛鄉，使投89線、投83線、投85線及部分山區道路因土石流造成坍方，導致目前台電人車無法進入搶修，影響搶修進度，台電呼籲用戶多點耐心，工程人員等道路一搶通就會立即進入災區修復電力，請民眾給予包容與鼓勵。

台電南投區處指出，該處已向南投縣政府、仁愛鄉公所與道路主管機關提出支援請求協助搶通坍方道路，並在仁愛地區設置前進指揮中心，動員40多名人力、10多部車輛及機具等，全力進行供電線路設備查修工作，等道路搶通後，台電將立即搶修，在最短時間內盡速復電。