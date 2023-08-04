男星黃子佼6月被爆出性騷擾、拍攝未成年不雅照等醜聞，道歉影片中自己抖出被逼吸毒，日前遭告發涉嫌強制猥褻、毒品等罪，今（4）日由台北地檢署指揮婦幼警察隊搜索黃子佼工作室及住處，並移送北檢複訊。據悉，黃子佼全盤否認指控，解釋是為了拍攝藝術照「雙方是合意性交」。

黃子佼今日下午3時50分被警方移送台北地檢署複訊，面對媒體詢問「你要道歉嗎？」、「你要面對嗎？」，黃子佼並未做回應；據《三立新聞網》報導，黃子佼否認原告指控，強調雙方是合意性交，且有經過對方同意，更是為了拍攝藝術照才發生性行為。

而黃子佼稍早移送北檢時，短短20公尺就花了近5分鐘才走進北檢；據了解，檢方將比照NONO（陳宣裕）模式，偵訊時間約1小時，訊後不排除實施交保等強制處分。

網紅Zofia於6月19日在臉書粉絲專頁「和我一起‧走在法國的365天」發文，指控10多年前、年僅17歲時遭黃子佼強吻、拍裸照，留下陰影；而黃子佼神隱近一個月，公開2萬字長文分享近況和致歉，但Zofia透露自己並未收到黃子佼本人道歉。

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