新北市新店區鍾姓男子，今年初與父親因買便當發生口角，竟持啞鈴攻擊父親頭部致死，檢方起訴鍾男，鍾母卻聲請「不行國民參與審判」，改回一般刑案由職業法官審判，台北地方法院裁定駁回，不得抗告。

北院日前開庭調查，與在醫院的鍾男和鍾母連線，鍾母說 ，她是被害人妻子與被告母親，本案發生讓她身心俱疲，心中有難以 抹滅的痛，如果以國民法官方式審理，將讓她再次經歷痛苦，她哽咽地說，失去丈夫後只剩這個兒子，鍾男聽到後也不停哭泣。

台北地院審理後認為，鍾母在庭訊時已表明欲繼續擔任輔佐人之立場，法院審酌聲請人兼被害人家屬之身心負擔，並確保被告權益，已函請主管機關指派社工人員併為輔佐人。本案應公開審理，不因行國參程序而有所影響，然為尊重聲請人之意願，依具體情況可採取必要隔離措施及設備，保護其個資或隱私。

台北地院聽取檢察官、被告及其辯護人、輔佐人即被害人家屬之意見後，審酌公共利益、國民法官與備位國民法官之負擔，及當事人訴訟權益等均衡維護，認本案並無不行國參為適當之情形，聲請人即輔佐人聲請裁定不行國參，並無理由，應予駁回。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。