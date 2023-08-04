新北市政府與國防部軍備局合作，盤點轄內的板橋營區、板橋浮洲新橋營區、中和天山東營區及汐止保長坑營區等4處2.52公頃低度利用土地，辦理都市計畫變更，並於今（4）日起辦理公開展覽，城鄉局表示，地方與軍方的合作，不僅讓土地活化，能促進地方發展，達成雙贏的局面。

城鄉局表示，公有土地活化再生是地區轉型再發展的重要引擎，本案市府主動與軍方合作，經歷多次協商後取得共識，配合地方發展與民意及市政推動方向，活化公有土地，將畫設公園、機關及產業用地，可望提高環境品質、帶動產業轉型。

汐止保長坑營區，現況為市府消防局訓練中心，為回應地區長期缺乏公共開放空間之需求，本次劃設面積約0.16公頃之公園用地，以提高市民休憩活動之環境品質。另配合市府大汐止經貿園區計畫等產業發展政策，劃設1.5公頃乙種工業區，未來將由中央地方合作招商開發。

板橋營區位處新板特區精華地帶，目前為簡易綠美化空間，未來將由市府消防局新板分隊進駐，藉完善備勤訓練空間，提高市中心之防救災能量，；另板橋浮洲新橋營區鄰近合宜住宅，現況為國軍福利站板橋分站，未來將由市府新聞局結合鄰近台灣藝術大學相關資源及人才，規畫文創影視基地及相關公共設施，期望與市民共創城市發展願景。

中和天山東營區則鄰近捷運秀朗橋站、位處市府推動大眾運輸發展導向策略之重點範圍，將由國防部軍備局分回住宅區活化利用，相關收益將納入「國軍營舍及設施改建基金」保管及運用，以因應國家各項重大政經建設，充實國防戰備任務需要。

全案今起公開展覽30天，並於16日、21日分別於汐止區公所、市府大樓及中和區公所舉辦說明會，相關都市計畫變更內容資訊置放於城鄉發展局網站「熱門服務」之「各項文件下載」供民眾下載查閱。