網友爆料指稱，在藏壽司位於台中市的分店，發現有孩童對迴轉壽司猛吐口水，藏壽司對此發表聲明致歉。（陳淑芬翻攝）

網友在網路爆料，到知名日本連鎖「藏壽司」台中廣三SOGO店用餐，竟發現有孩童對著轉台上壽司連吐口水，經向店員反應卻未獲積極處理，此事在網路發酵引起熱議。業者今天發表聲明致歉，並強調，已消毒完成。台中市食安處表示，將派員前往輔導。

「有夠噁！」網友在「Dcard」PO文指控，在藏壽司的台中廣三SOGO店用餐，發現1名孩童竟對著5盤以上的壽司吐口水，當時該孩童旁的父母沒有制止，直到孩子看到他錄影才停止。

PO文網友還說，雖然將此事告知店員，但店員並沒有積極處理，他跟朋友才「吃到一半，直接沒胃口」，無言以對。此發文在網路發酵，引起網友譁然。

對此，亞洲藏壽司公司發出聲明表示，台中廣三SOGO店收到消費者通報後，該店人員立即前往確認顧客及商品狀況，對應上仍有不足之處，深感歉意。為確保食品安全與衛生，該店同仁已針對相關坐席、迴轉鏈、餐盤等處全面清潔消毒完成。

藏壽司說，公司對事件造成消費者不安深感抱歉，為能提供安心舒適的用餐空間，未來將持續落實衛生安全管理。

台中市食品藥物安全處表示，將派員在營業時間前往了解，包括供應餐點的流程及品質管控、供餐器具的清潔與消毒等項目，並輔導業者加強巡檢，若發現顧客有不當行為應該立即制止，確保用餐衛生及食品安全。