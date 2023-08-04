今年第6號颱風卡努逐漸往東北方移動，氣象局已解除陸上、海上颱風警報，不過其外圍環流和西南季風持續威脅台灣，尤其中南部山區降雨猛烈，氣象局已對9縣市發布豪、大雨特報，南投縣降雨達到「紫爆」等級的超大豪雨，並有土石流災情，呼籲民眾注意自身安全。

氣象局發布豪、大雨特報，影響時間到今日晚間，受到颱風外圍環流及西南風影響，南投縣山區有局部大豪雨，甚至是超大豪雨，嘉義縣、高雄市山區也有局部豪雨或大豪雨，南高屏、花東也可能出現局部大雨，提醒民眾提防雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

▍超大豪雨範圍：南投縣山區。

▍大豪雨範圍：嘉義縣山區、高雄市山區。

▍豪雨範圍：台中市山區、南投縣、雲林縣山區、屏東縣山區。

▍大雨範圍：台南市山區、高雄市、屏東縣、花蓮縣山區、台東縣。

氣象局發布豪、大雨特報，南投縣有超大豪雨，提醒民眾注意自身安全。（圖／氣象局）

氣象局資料顯示，中颱卡努上午8時的中心位於台北東北東方海面，向東北東緩慢移動，強度略減、暴風圈減小，已解除陸上、海上颱風警報，不過外圍環流和西南風仍會對中南部山區帶來顯著降雨。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今日下午也發文示警，南投山區有致災性劇烈雨勢，雨量相當驚人，尤其仁愛鄉雨量已突破504毫米，嘉義到屏東山區一帶的雨量持續累積中。

事實上，南投縣從今晨開始持續有大雨，不僅有多處積、淹水，甚至出現土石流、路面坍方、路樹倒塌等嚴重災情，南投縣政府已宣布仁愛鄉明日繼續停班停課。