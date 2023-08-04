泰國前總理戴克辛流亡海外數十年，泰國5月大選後，和戴克辛家族淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，戴克辛準備在10日返泰。但泰國政壇陷入僵局，泰媒報導，戴克辛會延後返泰計畫。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）在2001年2月出任總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛隨後因為多起貪污案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

在戴克辛74歲生日的7月26日當天，戴克辛的么女同時也是為泰黨（Pheu Thai）總理候選人之一的貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體Instagram上發文指出父親將在8月10日抵達曼谷的廊曼機場（Don Mueang Airport），震撼泰國社會。

不過，知名爆料人士丘威（Chuwit Kamolvisit）卻在7月29日表示戴克辛已經取消8月10日返泰的計畫，遭到為泰黨人士反駁，但泰國多家主流媒體連日來報導戴克辛會延後返泰。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述為泰黨不具名消息來源指出，戴克辛會延遲返泰的計畫，直到為泰黨組閣為止，以確保戴克辛返泰時一切都能順利進行。

泰國5月14日國會眾議院選舉至今已經超過2個月，但泰國政壇陷入僵局，一直無法產生新總理和內閣。

國會眾議院500席次中由新興政黨前進黨拿下151個席次成為最大黨，前進黨和拿下141席次的第二大黨為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟準備執政。

但因為總理必須參議院250席加上眾議院500席共750席過半支持才能當選，也就是需要376席支持，8黨聯盟312席無法過半；而因為前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到親軍方及王室的參議員反對，前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度在國會的總理選舉中失利，只好把組閣機會讓給為泰黨。

為泰黨開始尋求其他政黨如泰自豪黨（Bhumjaithai）、團結建國黨（United Thai Nation）、公民力量黨（Palang Pracharath）、泰國家發展黨（Chartthaipattana）以及勇敢國家發展黨（Chart Pattana Kla）的支持，這些政黨多半親軍方和王室，因此表態只要前進黨在聯盟內就不會加入聯盟，最後前進黨只好退出8黨聯盟。

為泰黨的組閣目前也面臨困境，因為失去前進黨的席次後，為泰黨若要組閣需要更多其他黨的席次，但這些政黨的親軍方色彩讓為泰黨倍受批評，為泰黨至今遲遲無法公佈要和那些政黨結盟。

由於皮塔在19日的國會總理選舉中無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞，送交憲法法庭處理，憲法法庭昨天受理此案，並將在16日做出判決，原訂今天舉行的第3次總理選舉因而再度延期。