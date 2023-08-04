夏天容易鬧血荒，天氣炎熱又遇到暑假出國潮，導致捐血人數降低，各地捐血中心的血庫存量面臨緊張的狀態，為了幫助新竹捐血中心補足充沛血庫，永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）號召桃園地區所有的加盟門店，在父親節前夕舉行2場捐血活動，邀請民眾一起挽袖捐熱血，募集1000血袋解決夏季血荒。

新竹捐血中心負責桃園、新竹、苗栗地區的血液庫存，今年2月血庫大缺血，多家醫院甚至公布「限血公告」！而夏季的血庫更容易缺血，為了不讓「限血公告」再度發生，永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會的三位會長－永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會會長李佳樺、有巢氏房屋桃園區經管會會長危挺山以及台慶不動產桃園區經管會會長許瑛哲集結了桃園在地所有加盟店，在8/02-8/03連續舉行2場「愛，從捐血開始」捐血活動，邀請民眾只要花30分鐘時間，不但能為需要的病患傳遞熱血關懷，更能拯救一個幸福的家庭，一起將愛傳出去！

有巢氏房屋攜手台慶不動產號召同仁與民眾參與捐血活動，幫助捐血中心募集到1000血袋解血荒。(圖/永慶房產集團提供)

永慶房產集團加盟四品牌桃園區經管會於8/2-8/03分別在環球購物中心桃園A19廣場與八德置地生活廣場舉行捐血活動，現場安排了3台捐血車，希望可以快速募集到足夠的捐血量。為了擔心天氣太熱，降低民眾捐血意願，捐血車周邊還安排飲料、雞蛋糕以及冰淇淋車等攤位，讓捐血民眾排隊時可以吃冰、喝飲品消暑解熱。除此之外，還有電影票、超商禮券以及藍芽耳機等禮品回饋捐血民眾，只要捐出250cc一袋就能獲得一份精美好禮。

永慶不動產暨永義房屋桃園區經管會會長李佳樺表示：「永慶四品牌不只幫助客戶圓滿成家夢想，更是舉辦公益活動回饋在地，去年捐血活動反應熱烈，我們今年申請3台捐血車，號召更多同仁與民眾挽袖捐血，希望成功募集到1000血袋，紓解捐血中心的夏季缺血危機。」

有巢氏房屋桃園區經管會會長危挺山分享：「捐血是件美好又有意義的事，四品牌的同仁們展現公益精神，捲起袖子響應捐血活動，也將消息發送社群讓親朋好友知道，更是主動發海報給社區、鄰里，邀請更多人加入捐血陣容，讓捐血活動能圓滿成功。」

台慶不動產桃園區經管會會長許瑛哲表示：「捐血活動利人又利己，感謝民眾熱烈支持，永慶四品牌夥伴們在現場擔任活動志工，提供礦泉水、引導捐血動線等服務，民眾能感受到永慶夥伴們對活動的熱情，未來持續集結四品牌的力量，舉行捐血活動，鼓勵民眾為血庫注入新血。」

永慶房產集團除了提供給消費者買賣房屋上誠實且優質的服務外，平常也持續支持在地活動，以行動回饋社會，關懷在地居民，不定期舉辦淨灘、捐血等公益活動，未來也將更積極落實企業社會責任，發揮團結力量大的精神，持續傳遞正面能量給台灣社會。