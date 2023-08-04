病患罹患罕見尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第3期，圖為手術前、手術後照片。（烏日林新醫院提供）

病患罹患罕見尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第3期，腫瘤約有5公分大。（烏日林新醫院提供）

台中市24歲陳姓男子1年前左手腕稍微不適，3個月前症狀逐漸明顯，左腕外側腫痛，連拿杯子喝水也覺得吃力，就診檢查後發現罹患罕見尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第3期，約有5公分大，經手術將尺骨末端截骨，並完全切除腫瘤後做韌帶重建手術，目前已順利出院。

陳姓患者表示，1年多前發覺打籃球時左手腕稍微不適，搬重物漸漸無法出力，3個月前症狀明顯，左腕外側腫起來且重壓時會痛，甚至舉不太起來，連拿杯子喝水也覺得吃力，期間曾至復健科診所以為是肌腱拉傷，施打局部類固醇針劑，也至中醫針灸但無好轉。

烏日林新醫院骨科主任謝博欽表示，患者左腕尺骨遠端已完全被腫瘤侵犯，換句話說，早被腫瘤吃空一大塊，且發生病理性骨折，罹患罕見尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第3期，約有5公分大，由於腫瘤侵犯範圍快速擴大，經手術將尺骨末端截骨，並完全切除腫瘤後做韌帶重建手術。

謝博欽指出，骨巨細胞瘤共分3期，腫瘤如未完全撐破骨頭，屬第1期，治療上可保留骨；據統計術後復發率約15至50％，肺轉移機率約3％，同時出現復發且肺轉移則死亡率增加15％。第2期腫瘤則已侵犯到骨頭外層(皮質骨)；第3期則出現病理性骨折，骨頭外層已破裂並形成軟組織腫瘤，2至3期腫瘤治療上，宜將整段骨頭切除後重建，避免復發及肺轉移。

謝博欽表示，骨巨細胞瘤常見於20至40歲年輕族群，雖屬良性骨瘤，但因其腫瘤易復發，更可能會轉移至肺部，故臨床上類似惡性骨癌，若是延誤治療，後果不堪設想。

尺骨遠端「骨巨細胞瘤」治療方法以外科切除為主，脊椎或其他部位(薦椎、骨盆)的巨細胞瘤，因不易手術或無法重建，則可考慮以血管栓塞或電療治療，但有復發率高且易癌化的風險。

骨巨細胞瘤與手指常發生的肌腱外膜的巨細胞瘤為完全不同的腫瘤，臨床上皆因症狀不明顯且無痛感，初期X光也不易判讀，但腫瘤生長非常快速，治療上也不容易根治，且因發生率不高而易被忽略。建議民眾有相關病症應尋求適當專科治療。