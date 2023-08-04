彰化市喬友大樓拆除作業進行將近一年後，已進入收尾階段。（孫英哲攝）

矗立於彰化火車站前的彰化市喬友大樓， 2021年6月間發生大火，釀中高樓層防疫旅館4死22傷慘劇，災後被鑑定為危樓，必須拆除。去年9月拆除作業展開後，現已進入收尾階段，喬友大樓30年來的風光歲月也宣告走入歷史。

彰化縣內有喬友及黃金帝國兩棟分別矗立於彰化火車站、員林火車站的大樓，原本是兩地的地標性大樓，卻因接連的公安問題而相繼沒落，被稱為「北喬南帝」彰化兩大廢墟大樓，其中喬友大樓在進行拆除作業後，將先黃金帝國一步重生。

彰化市喬友大樓於1993年風光開幕，不料之後因發生過多次火警，導致商家及住戶陸續遷出，直到幾年前業者租下中高樓層，改建成旅館，並在疫情期間成為防疫旅館，讓人看到復甦的一線生機，然2021年6月間發生釀成4死22傷的大火，喬友大樓經鑑定為必須拆除的危樓。

彰縣府針對喬友大樓拆除作業編列2500萬元代拆除經費，經過3次招標，去年8月由風速營造有限公司以2015萬元得標。去年9月開工，由於大樓內部裝潢多，先從內部開始清除，11月正式拆除。

為安全起見，喬友大樓的拆除作業由上往下進行，工程單位吊掛兩輛挖土機從高樓逐層往低樓拆除，邊拆邊處理建築廢棄物。每一層樓施工時間約為15至20天，分為敲打主結構、分解碎石、運送到樓下清除。曾有民眾以空拍機拍攝拆除過程，留下見證。

「終於拆了！」喬友大樓拆除作業進行了將近1年後，現僅剩1樓及部分壁面，不少彰化民眾行經拆除工地時，都不禁抬頭看看拆除作業，也期盼新建的大樓能為該地帶來全新風貌。