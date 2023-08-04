高宇蓁今穿深ｖ開岔到肚臍套裝出席自家品牌活動，知性又不失性感。（羅永銘攝）

高宇蓁的副業經營得有聲有色。（羅永銘攝）

「8點檔女神」高宇蓁的保養品牌「J.GAO」今（4）日舉辦5周年派對。去年底她重金聘請炎亞綸擔任品牌代言人，如今炎亞綸因涉嫌偷拍未成年性愛影片，事業完全停擺，高宇蓁說2人已簽署終止合約，但有談妥一些合作協議，目前對品牌沒有影響，有向炎亞綸索賠？高宇蓁的也大器說：「沒有，不要落井下石。」

高宇蓁坦言炎亞綸出事後有傳訊關心，對方僅回應謝謝關心，並無多說什麼，「其實他也無法多說甚麼，希望他一切都好。」2人的合作關係已終止，高宇蓁認為不要給他太大壓力。是否會有全新的品牌代言人？她透露目前還在尋覓：「因為下半年有新的產品，還在思考是要男生還是女生。」而未來是否會更謹慎挑選代言人？高宇蓁認為謹不謹慎倒是還好，適不適合比較重要。

高宇蓁去年曾發願營業額要到達6億元，有達到目標嗎？她尷尬說：「數字比較敏感，但有穩定成長，還不錯。」但她透露自己在年節大檔期，都會親自直播賣貨，單一次一個小時業績大概1千萬，笑說：「我是不是轉行當直播主比較好賺？」

高宇蓁給自己訂的營業額目標沒有上限，更希望將品牌推到其他國家，「現在是做網路，希望可以真正實地賣到國外去，這是個漫長的路，還是要慢慢來。」是否會再次重回螢幕演戲？她笑說：「好像開始慢慢可以了，因為之前都接比較短類型的作品。」

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