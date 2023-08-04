外交部今天表示，日本前首相麻生太郎將於8月7日至9日率團訪台，期間將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，並參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓，訪團成員也將前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部下午發布新聞稿表示，日本前首相暨自民黨副總裁麻生太郎、眾議員鈴木馨祐及眾議員中西健治等人將於8月7日至9日訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，麻生太郎一行在台期間，除參加「凱達格蘭論壇」擔任專題演講貴賓，將晉見總統蔡英文及副總統賴清德，並拜會外交部長吳釗燮、立法院前院長王金平及台北市長蔣萬安；此外，訪團成員也將前往五指山國軍公墓弔唁前總統李登輝。

外交部表示，麻生太郎曾歷任日本首相、外務大臣及財務大臣等要職，距離上次率團訪台參加建國百年國慶已相隔12年，外交部歡迎並感謝麻生太郎以實際行動支持台灣。

外交部指出，麻生太郎來訪除彰顯台日間的堅實友誼外，也將進一步深化台日雙方在各領域的實質合作關係。（編輯：蘇志宗）1120804