內政部今在台中市舉辦「112年役路相伴-中區五縣市袍澤情深活動」，政務次長吳容輝到場關懷服義務役期間因公受傷退停役人員，並致贈慰問金，他表示「役路相伴」服務，12年來已有20個地方政府，遴派1230位替代役役男，投入7萬408服務人次，協助照顧140位受傷退伍(役)人員的生活，讓家屬得到喘息的時間，有需要的弟兄可以善加利用。

今天出席活動的替代役役男蕭敬民，分享他陪伴坐輪椅李姓弟兄的服務經驗，每天會固定陪同外出復健、散步、閱讀書籍，並運用本身所學醫學專長，提供醫療建議加強復建，期許能達成弟兄及家屬多年渴望，讓李先生再次站立，因熱忱服務負責的態度，深獲弟兄及其家屬讚賞。

內政部表示，為了關懷服兵役因公致身心障礙人員，除每年三節發給慰問金及生活安養津貼，照顧其基本生活外，考量照顧因公致身心障礙人員的家屬極其辛勞。自100年起，開始遴選具有醫療專長的替代役役男，提供協助陪同就醫復健、日常生活陪伴關懷等生活協助服務，除了改善弟兄生活品質，也減少家屬照顧的辛勞。

今日的座談活動，邀請服役期間受傷弟兄及家屬、保護弱勢團體代表、役政人員及替代役役男等約450人參加。另外民間團體中華大家功德會執行長汪開宏，也於會上捐贈13萬8千元慰問金，為與會弟兄加油打氣，感謝受傷弟兄為國奉獻。

活動也安排替代役公益大使團表演特技舞蹈及金曲串燒，當地樂團更協助演奏，活絡活動氣氛，讓全體弟兄及其家屬在愉悅心情中，歡樂相聚互動交流。