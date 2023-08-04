陳姓女子去年擔任台北市某國小羽球教練時，回擊球時卻擊中國小二年級學童的右眼，家長提告後，台北地方法院依過失傷害罪，判陳女拘役50天，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

判決指出，台北市某國小的陳姓羽球隊教練在去年2月17日上午7點多，國小羽球隊在校內運動中心練習時，她指導隊員在後發球線回擊其發球後，迅速跑至前發球線再回擊其發球，即走回後發球線等待其他隊員練習。

國小二年級 的孫姓學生依她指示在前發球線回擊她發球，準備走回後發球線等候時，她疏未注意，貿然用力將球擊向孫所在位置，該球遂擊中孫的右眼，致孫受有右眼前房出血、右眼瞳孔異常之傷害。

台北地方法院審酌陳女疏未注意被害人為國小二年級兒童，參與羽球訓練時間僅一學期，反應及協調能力尚未健全，並疏未注意學生動態，回擊羽球過程中擊中被害人右眼部之疏失程度，所為造成被害人右眼傷害之情狀，考量她犯後坦承犯行，判處拘役50天，可易科罰金。