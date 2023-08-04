7月主要國家貨幣兌美元大致呈升值，歐元兌美元升值1.29%，英鎊升值1.85%，日圓升值2.14%，新幣升值1.79%，人民幣升值1.5%，但新台幣則是兌美元呈現貶值1.03%。

至於8月仍是股利發放旺季，外資是否會和7月一樣在拿到股利後匯出？蔡(火冏)民表示，這要看外資對台股8月的VIEW，以往能經驗，外資也有在領到股息後，繼續加碼台股。

對於全球三大國際信評機構之一的惠譽（Fitch）日前宣布，將美國信用評級從AAA調降一級至AA+，成為2011年標普全球（S&P Global）降評以來，第二家摘除美國頂級債信評等的機構。

蔡(火冏)民表示，雖然美國信用評級被降評，但美國公債的安全性和流動性還是最好的，央行的外匯存底一向都是動態調整，對於這次美國信用評級被降評，並沒有對央行的資產配置有太大的影響，美國公債和其他國家相比，其投資評級還是較佳的。