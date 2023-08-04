超過40個國家表示希望想加入金磚國家（BRICS），其中22國已經提交正式申請。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）本週四（4）表示：全球經濟「去美元化」（De-Dollarisation）的進程已經不可逆，包含那些沒有面臨制裁的國家在內，許多國家正趨向於在貿易結算中使用本國貨幣。不過，他也澄清，短期內建立共同金磚國家貨幣貨幣（BRICS Currency）的可能性不大。

綜合區塊鏈專業媒體bitcoin.com和《塔斯社》（TASS）4日報導，隨著金磚國家領導人峰會即將於本月底召開，關於「去美元化」和建立共同「金磚國家貨幣」越來越受到外界矚目，本次峰會將8月22日至24日在南非約翰尼斯堡舉行。

雖然佩斯科夫上週四（27日）才向《俄新社》（Ria Novosti）表示，專家們正在討論引入金磚國共同貨幣的可能性和可行性。「這仍然是一個討論過程，顯然這將會隨著時間而延伸。」

As BRICS countries continue to explore de-dollarization, the possibility of a new common currency for the bloc's members remains open.

According to the South African foreign minister, the plan could be up for discussion at the main summit pic.twitter.com/RGgz37yJ7J — RT (@RT_com) July 25, 2023

但他昨天表示，在短期內，建立共同金磚國家新興市場國家（BRICS）貨幣的可能性不大，但在全球範圍內，使用本國貨幣進行貿易結算已經是一個正在成長的現實。這種做法不僅被面臨制裁的國家採用，也被那些未受制裁的國家使用。

「全球經濟去美元化的進程正在不可阻擋地進行。許多國家正在趨向於使用本國貨幣結算的趨勢，」

上週，俄羅斯副總理表示，在金磚國家的即將舉行的峰會上，可能會討論共同金磚國家貨幣的議題。然而，南非外交官蘇克拉爾（Anil Sooklal）堅稱：「從未談到過金磚國家貨幣，這不在議程內。」

此外，新開發銀行（即金磚銀行）副總裁兼財務長馬斯多普（Leslie Maasdorp）最近澄清，金磚國並沒有立即推出與美元競爭的貨幣計劃。

蘇克拉爾透露南非已向69位領袖發出峰會邀請，包括所有非洲國家元首和來自重要全球南方（Global South）的關鍵領袖。然而，他強調沒有邀請任何西方國家。

最近，關於金磚經濟集團計劃推出以黃金為後盾的貨幣的傳言不斷流傳。許多人認為，這個貨幣可能會削弱美元作為世界主要貨幣的地位。然而，還有一些障礙需要克服。例如，俄羅斯中央銀行的行長警告說，建立金磚國家貨幣需要獲得眾多各方的同意。