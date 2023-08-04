奧妙的大自然總是不缺令人嘖嘖稱奇的場面。印度林務局官員周五（4日）在社群媒體發布短片引發網友爭相轉傳，一頭母牛與一條蛇面對面接觸，居然沒有任何恐懼或攻擊的跡象，氣氛友善，母牛還舔了蛇好幾口。官員覺得這場面太過奇特，難以解釋，彷彿感受到「透過純粹的愛獲得信任」。

綜合印度「新德里電視台」（NDTV）、「印度網」（India.com）報導，印度林務局官員南達（Susanta Nanda）周五在社群平台X（舊稱推特）發布一支17秒的野外短片，內容是一尾蛇與一頭母牛玩耍的過程，雙方對看好幾秒，蛇緩緩以頭部碰了一下母牛的鼻尖，母牛也更加靠近、接著伸出舌頭舔了蛇3下，蛇依然留在原地。這段互動彷彿給世人上了一堂「愛的課程」。

Difficult to explain. The trust gained through pure love 💕 pic.twitter.com/61NFsSBRLS — Susanta Nanda (@susantananda3) August 3, 2023

南達發布短片的附註文字寫道：「難以解釋。這是透過純粹的愛獲得的信任。」南達在印度社群平台頗有名氣，不時會張貼內容精彩或具有資訊價值的野生動物影片與粉絲分享。

短片發布後，如此令人費解的互動場面吸引眾多網友注意，短片發布15個鐘頭吸引將近30萬次點閱，將近5000人點讚，也吸引許多網友留言，紛稱「難以置信」、「驚人」，好幾名網友希望南達發布完整影片。

一名網友讚嘆：「大自然複雜奧妙，只能經由親身體驗理解。我熱愛大自然種種細節，有些令我著迷不已，直到今日時不時還會出現在腦海裡。」也有人表達自己感受到和諧：「這是美好的和諧。置身於現今的世界，人類應該從這些美好的靈魂學到些什麼。」還有人表示：「母牛與蛇兩方的行為都讓人費疑猜，但顯然牠們之間有屬於自己的語言，人類無法理解。」

網友意見也不乏務實的提醒：「這很危險，不懂嗎？要評估風險啊。」另有網友質疑影片可信度：「這是造假的吧，每年有那麼多牲口被蛇咬了死亡，這支影片也沒提供任何可信的資料。」還有人提問「那條蛇的毒牙拔掉了才放到母牛麵面前的嗎？」、「好危險......希望母牛平安無事」。