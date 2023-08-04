摩根士丹利（大摩）2日把大陸股票評等從「增持」降至「持有」，並建議投資者應趁股市反彈來獲利了結。未料，上海證監局本周一（7/31）對摩根士丹利證券（中國）等券商開展現場檢查，隨即引發市場聯想，但陸媒報導，摩根士丹利發布報告與證監局抽查摩根士丹利中國，兩者時間點有落差，缺乏因果關係。

大陸政府為提振經濟，近期推出一連串刺激政策，推升上證指數連日反彈，不過大摩2日發表研究報告指出，大陸的寬鬆措施可能是「零碎的」，不足以讓股市維持漲勢，因此把大陸股票評等從「增持」降至「持有」，並建議投資者應利用刺激政策帶動股市反彈來獲利了結。

巧合的是，上海證監局近日啟動上海轄區證券公司董監高、從業人員管理及反洗錢投資者適當性管理現場檢查雙隨機抽取工作，本周一公布將對摩根士丹利證券（中國）、長江證券承銷保薦有限公司等券商開展現場檢查。

大摩中國被抽到現場檢查一事，不禁引發外界聯想，是否是大陸當局對外資券商的警告。

每日經濟新聞引述知情人士表示，從時間軸來看，上海證監局現場檢查雙隨機抽取結果公示時間是今年7月31日，而摩根士丹利研究報告發布時間為今年8月初，兩者之間缺乏因果關係。

另外，摩根士丹利證券（中國）目前沒有研究牌照，上述研究報告的發布與摩根士丹利證券（中國）也沒有關係。

業界指出，隨著外資券商數量的持續增加，在隨機抽查中被監管抽中的概率也將提高，尤其上海是外資券商比較集中的區域。