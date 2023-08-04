謝姓慣竊對穿著打扮特別講究，被逮時還穿著白襯衫、西裝褲。（水上分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

大半夜行竊「穿白襯衫、西裝褲」，被抓包竟謊稱：我在辦案！

嘉義縣水上鄉前2天接連發生5件入侵住宅竊案，警方鎖定一名謝姓慣竊涉嫌重大，昨晚發現嫌犯穿著白襯衫、西裝褲，一身斯文裝扮正騎著偷來的腳踏車遊盪時，馬上將人逮捕，調查得嫌犯對穿著打扮特別講究，日前行竊被民眾發現時，還謊稱自己是警察在辦案「你緊去睡」，因正裝打扮讓民眾信以為真。

警方指出，45歲謝姓嫌犯涉嫌在嘉義市犯下多起竊案，2日才到嘉義市警察局二分局做筆錄，隨後徒步走台1線至水上鄉，從2日深夜到3日凌晨，沿路在水頭、水上、大堀等村隨機入侵民宅行竊，一晚就犯下5案，過程中被其他民眾撞見也不緊張，還聲稱自己是警察辦案。

民眾報案後，水上分局組專案小組偵辦，經現場採證及調閱監視器分析比對特徵及犯案模式後，鎖定近日遭嘉義市警方函送的謝嫌涉嫌重大，分析謝嫌居無定所，頻繁犯案，為求移送強制處分防止再犯，水上分局專案小組分派員在水上、南靖、嘉義市等處火車站巡守埋伏。

專案小組3日晚間7點25分左右，在嘉義市火車站後站發現謝嫌騎著從水上鄉水上村市政街民宅竊取的腳踏車，立即將他逮捕到案，而謝嫌也坦承不諱，全案依涉嫌竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。