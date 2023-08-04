找到了！澎湖9遊客下海玩SUP遭沖走失聯 搜救畫面曝光

卡努颱風遠颺，氣象局（4）清晨5時30分解除陸上颱風警報，但澎湖仍有8級風浪，為避免意外事故發生，北海吉貝島暫停所有水上活動，馬公也鎖港因應，不料卻傳出有業者帶遊客出海，導致9名划SUP立板的遊客遭強勁海流帶走失聯，海巡等相關單位獲報後已緊急出艇前往搜救，於下午4時30分許傳出9人已全部救起，並無人受傷，詳細事發原因及究責仍待調查釐清，而稍早搜救畫面也曝光。

據了解，海巡署第十三巡防區指揮部於下午3時10分轉鎖港安檢所通報，有SUP立槳業者至安檢所報案，有8艘SUP立槳共9人，於鎖港與烏坎間海域因風浪過大，無法划回岸邊請求協助。

澎湖海巡隊接獲報案後，隨即派遣線上巡弋之10091及10087艇前往搜救，並同步調派10038艇提早出勤協助救援，第七岸巡隊派遣兵力前往岸際預置準備救援，並協調鎖港港區船舶「安和順」趕往實施救援，順利於鎖港外海將5員戲水民眾救至「安」船上，另其中2員自行游泳上岸，另外2員受因於北側燈塔處因水深較淺，由10091艇施放小艇及消防局小艇共同將兩員救起，送往鎖港安檢所。

海巡署呼籲，時逢颱風外圍環流影響，風浪較大，民眾出遊時應注意自身安全，各海巡隊亦對於轄內遊憩重點水域加強巡弋，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」，海巡署將立即派員前往處置。

卡努過境！澎湖業者帶遊客下海，SUP8船9人遭海流沖走。(海巡署提供)。(海巡署提供)