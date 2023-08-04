台灣首座實境互動親子樂園「2023 FunPlay嘉年華」4日在高雄衛武營國家藝術文化中心盛大開幕。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

台灣首座實境互動親子樂園「2023 FunPlay嘉年華」4日在高雄衛武營國家藝術文化中心盛大開幕。（高市府經發局提供／洪浩軒高雄傳真）

方陣聯合所、數發部、高市府共同舉辦的台灣首座實境互動親子樂園「2023 FunPlay嘉年華」4日在高雄衛武營國家藝術文化中心盛大開幕，透過結合美式嘉年華與5G沉浸式互動體感遊戲的創新概念，為親子樂園帶來有趣的娛樂體驗。

「2023 FunPlay嘉年華」活動設置戶外6座親子同享遊樂設施，室內4組Fun Play沉浸互動體驗遊戲。除了經典的旋轉木馬、旋轉咖啡杯、繽紛嘟嘟車等多項遊樂設施，更結合5G AIoT的相關技術，打造「動洞激流」與「探險森林」等刺激的遊樂設施。

「動洞激流」與「探險森林」沉浸式體驗活動擴增實境（AR）內容皆為自主開發，借助5G高速、低延遲等特性，以高解析度投影打造出多種充滿臨場感的冒險情境，讓遊客穿梭在各式逼真的場景互動體驗。此外，活動會場拿起手機掃描QR CODE，就有機會召喚衛武營吉祥物「花露露」一同合照，體驗虛實整合的遊玩樂趣。

高市府經發局長廖泰翔表示，市府持續推動輔導高雄的文化科技，讓產業、新創、文化科技跨域整合，促進高雄產業升級、數位轉型，此次活動在藝文場館引入5G沉浸式體驗遊戲應用是全新嘗試，未來也將持續輔導數位內容產業與5G技術業者合作，整合創新應用走入民眾日常生活。