富采今年第二季營收58.44億元，季增23.61%，主要受到電視背光、顯示看板、Mini LED等應用需求回升，帶動營收走揚。獲利能力方面，單季毛利率從前一季的-2.10%上升至4.77%，由於營收規模提升，產能利用率上揚，提振毛利率負轉正。營業利益-10.45億元，虧損幅度亦較今年首季縮小。業外淨收入略上升至0.01億元，稅後純益-9.12億元，虧損幅度同樣縮小，單季EPS為-1.21元，呈現連四季虧損。

展望第三季，晶電方面，感測、植物照明處於需求旺季，第三季需求可望持續增長。Mini LED供應鏈仍在控制庫存，今年第三季出貨僅小幅增長。傳統電視、手機背光因OLED市占率增加而面臨價格壓力。因整體市場未見明顯復甦跡象，公司預期今年第三季營運較第二季持平至偏弱。

隆達方面，由於傳統背光旺季效應不明顯，同樣預期今年第三季營運表現持平。而Mini LED電視背光、車用背光、感測應用出貨表現相對較佳。晶成方面，第三季VESCL業務有回升跡象，RF應用訂單緩步回升，基站濾波器相關則有明顯增長。獲利能力方面，由於營收規模穩定，預估毛利率相對穩定，本業及整體營運仍陷虧損狀態。

富采長期成長動能將來自於Mini LED車用背光、Micro LED、化合物半導體等技術應用，但其發酵時點較晚，且今年上半年營運動能疲弱，下半年雖然營運動能回升，但力道有限。法人預估，今年度營收減少雙位數，本業及整體營運皆處於虧損狀態。