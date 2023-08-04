國慶焰火睽違9年今年回到台中舉辦，國慶籌備委員會原規畫在梧棲漁港施放，因地方團體多次反映該址有安全上的疑慮，為讓國慶焰火施放活動能滿足各界期待，慶籌會決定將國慶焰火移師台中中央公園施放。

民政局長吳世瑋表示，今天國慶籌備委員會在台北召開，他也北上參加，雖梧棲漁港各項條件皆符合施放國慶焰火規範，但因梧棲漁港附近團體有安全上的疑慮，因此籌備會決定將地點更改到中央公園。

市府表示，中央公園占地67.34公頃，是台灣最大的都會公園，交通便利，並曾舉辦跨年煙火、燈會等大型活動，市府表示，對於施放區域的淨空、旅客觀賞動線、交通問題等，都有相關經驗，也會持續整合各界觀光資源，串聯食、宿、遊、購、行強力行銷吸引國人到台中市消費，感受台中的優勢。

市府強調，這是台中睽違9年再次舉辦國慶焰火，市府動員各局處力量，全力協助辦理國慶焰火籌備工作及配套措施，並與中央攜手合作，努力將今年的雙十焰火辦好，帶給全體國人全新感受，也期盼活動能為台中市帶來擴散的邊際效益，創造台中的光榮。