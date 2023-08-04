詩人出身的民兵領袖蒙桑哈（Maung Saungkha）是緬甸爭取民主最著名的人物之一。他表示，他的武裝團體計劃在緬甸腹地拓土開疆，以更直接地對抗軍政府。

路透社報導，蒙桑哈指出，這一舉措是緬族人民解放軍（Bamar People's Liberation Army, BPLA）的重要戰略目標。由蒙桑哈領導的BPLA是隨著軍政府於2021年2月發動政變後成立的民兵組織，現在它已從盟友獲得訓練，並在緬甸邊境地區取得戰鬥經驗。

大部分的緬族人民解放軍成員為信奉佛教的緬族人，這個民族占緬甸總人口的2/3，在緬甸政府機構所在的中部地區占主導地位。

30歲的指揮官蒙桑哈從鄰近泰國邊境的營地透過簡訊表示：「對於一支由緬族人民組成的軍隊來說，能在緬族地區立基，並在那裡活動，是我們願景重要的一部份。」

蒙桑哈表示，緬族人民解放軍希望能與「人民防衛部隊」（People's Defense Force, PDF）合作。人民防衛部隊是由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）政府殘餘勢力成立的全國團結政府（National Unity Government）組建、試圖取代軍政府的武裝部隊。人民防衛部隊由數百名民兵組成，其中許多人為緬族。

根據總部位於緬甸的戰略與政策研究所（Institute for Strategy and Policy）估算，緬族人民解放軍擁有約1000名成員，使這個團體成為緬甸最大的新民兵組織之一。

1名重要盟友和2名分析師表示，緬族人民解放軍的壯大在很大程度上歸功於蒙桑哈與其它武裝團體建立聯繫的技巧。這也凸顯了新的民兵組織如何在緬甸政治格局中鞏固地位，即使他們距離推翻軍政府還有很長的路。

向緬族人民解放軍提供糧食支援的全國團結政府表示，為了重新駐紮，緬族人民解放軍需要與其國防部進行談判，以確保能與人民防衛部隊順暢合作。

軍政府並未回應對本文置評的要求。軍政府稱，反對它的武裝團體是製造混亂和殺害平民的「恐怖分子」。如同對其他反對軍政府治理的反對者一般，軍政府指控蒙桑哈煽動叛亂。

蒙桑哈和緬族人民解放軍的政治官員約安敏（Yoe Aunt Min）表示，對抗軍政府的戰鬥將會很漫長，並承認緬族人民解放軍面臨重大挑戰，尤其是在資金和新兵持續戰鬥的動力減弱方面。

緬甸許多少數民族長期以來一直對緬族人的主導地位感到不滿，但蒙桑哈的背景幫助緬族人民解放軍與其他族裔武裝組織建立牢固的聯繫，對抵抗運動來說，這項精細的工作被認為至關重要。