中國自8月1日開始對於作為半導體材料使用的稀有金屬鎵和鍺實施出口管制，被認為是針對美日等國的尖端半導體設備出口管制的反制措施。雖然目前中國的鎵和鍺出口管制還未對日本造成明顯影響，但日本這一類產品對中國的依賴高達4成，同時也是鎵的全球最大消費國，中國管制措施可能會衝擊日本材料産業。

《日經中文網》引述美國地質調查局（USGS）的數據顯示，中國的鎵産量佔到全球市場份額的98%。中國7月宣布鎵鍺出口管制之後，供應鏈的隱憂加劇，歐美市場的指標價格比6月底上漲了近2成。

日本能源和金屬礦物資源機構（JOGMEC）的資料顯示，日本是世界最大的鎵消費國。日本國內供應的4成以上通過廢料等獲得，但剩餘的近6成依賴進口。其中中國佔到7成，對華供應依存度約為4成，日本有很多企業在使用鎵的加工産品方面具有優勢。

報導指出，目前中國鎵諸管制對日本影響尚未顯現，中國表示「出口管制不是數量限制，也不是禁止出口」，日本企業只能密切關注事態的發展。

製造化合物半導體等的三菱化學集團表示，日本國內庫存充裕，「目前的供應沒有問題」。用於半導體的高純度鎵的世界大型生産商同和控股(Dowa Holdings）從中國進口原料的約一半。據稱目前還有庫存，不會立即受到影響。大型氮化鎵基板企業住友化學、用於發光二極管(LED)的材料的日亞化學工業等公司也相同，表示目前擁有充足庫存，並設法進行供應商多元化。

中國歸根到底並未禁止出口，但隱憂依然存在，業界認為中國對美日的反制行動將會持續加強，今年7月就已經出現地方海關不允許出口鎵的例子。業者認為，要看8月錝出口申請批准的比率，日本企業可能不太樂觀。另一位業內人士擔憂地表示，由於申請時必須註明最終用途，因此「有可能會對特定的最終用戶（終端消費者）禁止出口」。