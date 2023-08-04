蔡英文總統今接見「以色列國會議員訪問團」時表示，台灣和以色列是彼此重要的貿易夥伴，雙方均面臨威權主義的挑戰及威脅，但都依然冷靜沉著，發展出強大的社會韌性。尤其以色列在全民國防方面，具有長期深厚的發展經驗。這幾年，台灣也努力充實全民國防的能量，相信能和以色列有更多互相的學習及交流。

蔡英文致詞時首先歡迎訪賓來到台灣。這是在疫情之後，第一個以色列國會議員訪問團，也展現出以色列跨黨派對台灣的支持。

蔡英文指出，今年是以色列慶祝建國75週年，也是台灣與以色列相互設處30週年。這30年來，雙方總共簽署32項協議，內容橫跨科技、醫療、航太等領域，合作成果十分豐富。尤其在今年，台以已簽署「度假打工計畫協定」，相信能促進雙方年輕世代的交流，也為未來合作帶來更多新的機會。

蔡英文表示，台灣和以色列是彼此重要的貿易夥伴，在疫情期間，雙邊貿易額仍然穩定成長。去年達到32.8億美元。希望未來，雙方能發揮產業上互補優勢，共同打造更安全、具有韌性的民主供應鏈。

她說，期待台灣和以色列在各領域持續深化合作。她在2013年訪問以色列時，發現雙方有很多相似的地方，皆面臨威權主義的挑戰及威脅，但均依然冷靜沉著，不僅在經濟、社會方面，都持續繁榮成長，也發展出強大的社會韌性。

她說，尤其以色列在全民國防方面，具有長期深厚的發展經驗。這幾年，台灣也努力充實全民國防的能量，相信能和以色列有更多互相的學習及交流。

蔡英文提到，以色列是世界知名新創大國，在科技及資安的發展都領先全球。我國數位發展部唐鳳部長，今年也到以色列出席「國際資安大會」，並分享台灣的資安防範及策略。

隨後，議員勒海夫·荷哲諾（Yorai Lahav-Hertzanu）致詞時首先感謝蔡總統的接待。台灣與以色列間的關係非常強健，因為雙方不但有共同的利益，更有共享的價值及理念，兩國都相信自由民主及平等的價值觀，公民社會組織也具有韌性、創新和活力。

勒海夫·荷哲諾說，台灣是以色列非常重要的經濟夥伴，樂見有更多台商在以色列投資，像其他國際公司一樣，在以色列開設相關R＆D研發中心，充分利用以色列的生態系。相信以台灣硬體的強項，結合以色列軟體方面的優勢，定能促進更多的合作火花。

勒海夫·荷哲諾提到，台灣在全球性別平權方面的領導地位，令他感到印象深刻，從蔡總統、唐鳳部長及駐以色列大使身上都能看出這點。這向台灣和全世界的年輕人傳達了明確且直接的訊息，就是每個人都可以追逐且實現自己的夢想，性別不是障礙。