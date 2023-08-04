高宇蓁的保養品事業經營得有聲有色。（羅永銘攝）

「8點檔女神」高宇蓁的保養品牌「J.GAO」今（4）日舉辦5周年派對，交往5年的室內設計師男友Rex也愛相隨，現身力挺，更當起攝影師紀錄女友重要的一天。被問到結婚計畫，高宇蓁說：「還沒有什麼認真的計畫，哪天想到就會了啊！」

高宇蓁穿著全白褲裝禮服中空開岔到肚臍，雙峰若隱若現十分性感，她甜笑說這套衣服也是男友和團隊一起選的，男友也會特別叮嚀她的身材，「他說再怎麼樣我也是女藝人，要注意一下。」

高宇蓁男友目前沒有入股，但在視覺呈現方面都會提供不少專業意見，但他笑說男友前3年無酬幫忙，到這2年才有領到薪水，「我們金錢部分都算得很清楚，他是我們的視覺總監，剛開始是無酬，大概無酬了3年，但我覺得還是要依公司正常規定支薪，因為他還是有自己的公司」。

平常男友會幫忙分擔壓力？高宇蓁坦言自己壓力大就會沉默，不和別人講話，自己慢慢調適，男友不要吵她就是很好的紓壓方式，自己消化完會再主動找大家。但男友也有貼心舉動，她平常容易肩頸痠痛，男友都會主動幫忙按肩頸。