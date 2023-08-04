屏東縣九鵬基地昨日在進行餘料銷毀作業時，因不明原因閃燃燃燒，造成4位人員輕重傷，最嚴重的張姓技術人員全身有95％的二至三級燒傷，目前仍在加護病房救治。4日蔡英文總統也特意南下探視傷者，並交代中科院院長張忠誠必須盡最大能力照顧傷患及家屬，而張忠誠也表示閃燃原因仍在調查中。

昨日屏東縣九鵬基地在進行推進餘料銷毀作業時，因不明原因發生閃燃，而閃燃瞬間的溫度高達2000至3000度，但人員所穿的防焰衣只可抵抗800至1000度的溫度，因此導致4名作業人員全數輕重傷。

今日蔡英文總統特此南下到國軍高雄總醫院左營分院，她表示，希望患者都能康復，只要家屬堅強，病患也會堅強，而患者的照顧後續國家也會負責。

張忠誠表示，總統對患者的傷勢相當關心，也對家屬趕到十二萬分的歉意，為國家受傷、國家就應該全力的照顧患者，總統特別指示要給傷者最妥善的照顧。現在出事的原因正在積極研討，會讓相關單位做出公正的責任，後續也會確保作業程序能給工作人員安全。