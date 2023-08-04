今年第6號颱風卡努逐漸往東北方移動，但受到其外圍環流和西南季風的影響，中南部仍然有不小的風雨，南投縣今（4）日晚間甚至有超大豪雨，仁愛鄉明日持續停班停課。卡努的威脅還未完全解除，就有網友關心下一波颱風假，狂問第7號颱風蘭恩的動向，天氣風險公司總經理彭啟明忍不住回應：「急什麼急！一點影都還沒有」。

彭啟明今日下午在臉書粉專發文透露，他收到許多網友的訊息，狂問今年第7號颱風蘭恩的動向。直說，「急什麼急！一點影都還沒有」，表示目前的資訊都是電腦預測數值，「還沒有參考價值啦！」

貼文一出，網友紛紛回應，「想看什麼時候放颱風假」、「想放假想瘋了」、「這叫一秒惹怒氣象專業人員」、「要不順便問今晚樂透號碼」、「目前南投仁愛鄉還在大雨中耶」、「現在的人都是看影就亂問一通」。

不過，氣象專家賈新興今日在個人YouTube頻道發布影片，根據歐洲系集模式預測，下周三、四（8/9、8/10）西太平洋可能會有颱風發展，距離台灣較遠，路徑預估會往日本東部海面移動，依照目前觀測來看，對台灣不會有影響。