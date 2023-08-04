韓國法務部4日表示，政府目前正考慮在《刑法》中增設「不得假釋的無期徒刑」，從而嚴正應對惡性犯罪事件。繼上月21日首爾地鐵新林站之後，京畿道城南市盆唐區書峴洞百貨店3日再次發生無差別行凶事件，韓國政府此舉或基於對惡性犯罪的擔憂。根據現行法律，即使被判處無期徒刑，服刑20年後也可成為假釋審查對象。

韓聯社報導，韓國法務部4日發布媒體公告稱，將參考美國等國家終身監禁與死刑並存的立法例，推動《刑法》增設不可假釋的無期徒刑，這無關於憲法法院就死刑存廢作出的決定。

上月26日，韓國法務部長官韓東勛在國會法制司法委員會全體會議上對引進終身刑制表示認同，稱社會無法容忍的「怪物」應被永遠隔離。執政黨國民力量和政府近期舉行閉門會議，決定推動增設終身監禁刑罰，並就此徵求意見。

3日晚，韓國京畿道城南市書峴站發生隨機砍人事件，疑犯行凶前開車駛入人行道撞上行人，襲擊事件導致14人受傷，其中12人重傷，2人輕傷。有5人被撞傷，9人被刀刺傷。崔姓男疑犯後來被警方逮捕。事件發生後，韓網上還出現多個殺人預告，鬧得人心惶惶。

3日發生隨機傷人案後，4日再次傳出持刀襲擊事件。韓國大田市一間高中教室內有一名教師被刺傷，韓媒指疑犯其後落網。全案仍待調查釐清。

事件發生於大田市大德區的一間高中。有目擊者表示，一名大約20至30多歲的男子當地時間4日早上10時許進入肇事高中的一間課室，聲稱尋找一名男教師，再持刀襲擊對方。疑犯行凶後逃離現場，遭襲教師50多歲，已送院救治，消息指他目前昏迷。警方表示，疑犯明確知道受害者的特徵，推測2人應認識，而且加害者還在校外等了約1個小時、直到受害教師下課後犯罪。

此前，7月21日下午2時許，一名30多歲的男性A某在首爾地鐵新林站4號出口附近的商業街小巷等地揮舞凶器，造成1人身亡，3人受傷。包括遇害的20多歲男性在內，受害人員均為男性。3名傷者已被送醫接受治療，其中1人目前生命垂危。

警方接到「有人持凶器傷人後逃逸」的報警後出動，並於2時20分許以涉嫌殺人罪現場抓捕A某。警方正在調查A某與受害者之間的關係、作案動因等犯罪原委。