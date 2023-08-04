味全龍「龍王」王維中在7月表現亮眼，單月7場出賽拿下6次中繼成功，自責分是完美的0，可惜在月MVP以1票之差不敵隊友錡龍，但他並不在意，「現在就是把當天比賽顧好，不會去想個人成績，不管內容怎樣只要計分板是0就好。」

王維中因為經典賽導致左膝受傷沒能趕上開季，直到5月底才歸隊一軍，定位在牛棚，而他6月中繼出賽12場共投14.1局、自責分率6.91，但來到7月表現天壤之別，7場出賽都無失分還拿下6次中繼成功，目前以11次中繼成功排名第5。

總教練葉君璋認為，王維中在美國時就是擔任中繼的角色，因此對這個任務並不陌生，開玩笑說：「暫時看起來是把它放在對的位子上，也剛好球隊現在這個位子需要他。」

王維中表示，現階段就是每天把自己準備好，等待上場時機，「不會去想要顧自己的成績，不管是3個保送還是3支安打，只要計分板是0，不會去想一定要連3K，這樣對我來講想法也比較簡單。」

至於爭取中繼王獎項，王維中坦言沒想過，也不敢多想，他笑著說：「我怕我想了就......，順其自然就好。」他也提到，自己的目標還是希望能夠重回先發，「照現在來看，就先在中繼這個位子盡力幫助球隊，明年再來跟其他人一起競爭先發位置。」