外電報導，歐盟和挪威、冰島3日撤銷日本福島食品的進口限制，部分食品不須再提供「放射性物質檢測證明」，目前僅剩台灣等9個國家地區仍實施進口限制。目前我國對於福島等5縣食品採邊境逐批檢驗，並維持禁止部分食品進口，是否有規劃進一步鬆綁？衛福部長薛瑞元回應，目前尚無規畫。

2011年日本福島核事故發生後，各國紛紛對福島及周邊地區食品實施進口限制。根據日本共同社報導，歐盟、挪威、冰島今起撤銷福島等10縣的部分食品進口限制，不再必須提供放射性物質檢測證明，受限品項僅剩福島縣部分水產品和野生菇類，以及宮城縣的部分野菜等。目前實施進口限制的僅有中國、韓國、台灣等9個國家或地區。

我國衛福部去年2月鬆綁對日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣等5縣食品輸入禁令，由「地區管制」改為「風險產品管制」，要求風險品項須檢附「雙證」（輻射證明及產地證明）才能進口，並且於邊境逐批檢驗；但針對福島5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等，維持禁止輸入。

歐盟、挪威、冰島今起撤銷部分福島食品進口限制，台灣是否跟進鬆綁？薛瑞元表示，我國已有部分鬆綁，只是沒有完全鬆綁；目前沒有規劃相關討論，這不是我方主動討論，要和日方協商，目前日方沒有提出訴求，若未來日方提出訴求，衛福部會和行政院經貿談判辦公室、食品安全辦公室一起討論。