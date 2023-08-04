金所泫飾演能分辨他人是否說謊的謊言獵人。（愛奇藝國際站提供）

黃旼炫飾演遇見隱藏真實身份的天才作曲家。（愛奇藝國際站提供）

韓國「國民妹妹」金所泫相隔2年回歸小螢幕，和男團「NU'EST」成員黃旼炫搭檔，主演新劇《無用的謊言》中，飾演能分辨他人是否說謊的謊言獵人「穆率熙」，遇見隱藏真實身份的天才作曲家「金道河」後，攜手揭開兇殺案背後的真相，展開充滿粉紅泡泡又令人捏把冷汗的懸疑羅曼史。

金所泫跟黃旼炫不僅外型CP感十足，接受專訪時，互動氛圍也甜蜜，一開始2人相互介紹彼此角色，金所泫說：「金道河是天才作曲家，但過去被誣陷為殺人嫌疑犯，是躲起來隱秘地過日子的角色。」黃旼炫聽完後，立刻讚嘆地說：「完美！」逗笑金所泫，他則介紹金所泫的角色天生擁有能分辨別人說謊的能力，並把這個能力當成職業，作為謊言獵人努力生活。當金所泫被問到是否想擁有能察覺別人說謊的能力時，她說：「以前真的想擁有過，但是當我以率熙的身分生活過後，我發現我不想擁有這種特殊能力，因為很累也很疲憊。」

黃旼炫在上一部作品《還魂》中，飾演只能默默暗戀、守護女主角的痴情男，際遇惹觀眾心疼，《無用的謊言》是他第一部主演的愛情喜劇，一直想嘗試這類型作品的他表示，因為是愛情喜劇，所以經常上一秒是浪漫愛情劇，但下一秒則變搞笑情境劇，所以拍攝時覺得相當有趣，也學到很多，很好奇剪輯以後出來的戲劇效果。2人表示，拍攝現場氣氛歡樂，不過真要選出氣氛擔當的話，他們認為飾演塔羅牌占卜師「卡珊德拉」的朴慶惠最搞笑，黃旼炫忍不住笑說：「我光是想想都覺得好笑，朴慶惠前輩真的很有趣，尹志溫、金元勳也很搞笑。」

2人也透露在拍攝前後對彼此的印象有不小的改變，金所泫表示「我本來以為他是個性安靜的人」，黃旼炫聽到後，立刻自槽：「像是無趣的人對吧？」讓金所泫笑著點頭回應，並說：「可是跟他變熟以後，發現他有時候臉皮很厚，也很有趣，我很喜歡這種感覺。」黃旼炫則表示，沒想到金所泫的笑點會這麼低，在他看來不好笑的事，她卻認為很搞笑，所以託她的福，在拍攝現場開心，跟她也很快打成一片，她出乎意料地愛開玩笑，他自己也是愛開玩笑的類型，所以覺得真是太好了。

首集中，金所泫在高中時發現自己能靠分辨他人謊言來賺錢，便化身人肉測謊機，到處接案賺大錢，她偽裝成富婆的表妹，替對方辨別她的未婚夫是否值得信任，竟意外發現富婆的未婚夫與女傭有一腿，女傭還已懷有身孕，男方從頭到尾只是覬覦富婆的財產，痛快地替富婆揪出渣男真面目，「我說什麼就是什麼」成為她的口頭禪。金所泫也靠著辨別他人謊言的能力，讓差點被誤以為是變態的黃旼炫順利脫身，他想起她之前曾在巴士上幫過自己，因此結下不解之緣，劇中黃旼炫使出扶頭殺，一路照顧熟睡的金所泫，溫柔眼神讓人超心動。

第二集中2人意外成為鄰居，金所泫發覺他就是神祕天才作曲家後，趁著他喝醉，偷偷摘下他的口罩，得知他的真實長相，為劇情帶來另一波高潮。《無用的謊言》每週二、週三10點在愛奇藝國際站及friDay影音播出。另外，黃旼炫也將於下周六（12日）來台，在台北國際會議中心（TICC）舉辦迷你演唱會。