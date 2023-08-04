有些人心思非常細膩，做事謹慎又完美，雖然實力很強，卻喜歡偽裝自己，裝成什麼都不懂的樣子。《搜狐網》近日分享3星座是職場老狐狸，做事非常有一套，知道要如何利用人與工具，幫助自己順利達成目的。

▎天蠍座

天蠍座心思縝密，善於分析事情走向，只要遇到感興趣的領域，就會用盡辦法達到目的，並尋找有利於目標的貴人幫自己，使事情進行得更順利，在事業上通常擁有非凡的成就，平時善於偽裝，富有就會裝窮，還會隱藏實力，不希望被人看穿底細，在職場上常被人稱為老狐狸，不管在什麼樣的場合都很吃香。

▎金牛座

金牛座外表看似天真又單純，但心思其實很細膩，往往會為了達到自己的目的，而展開即興表演，容易獲得身邊人的信任，做人做事都很有一套，而且幾乎能達到完美的地步，看似沉默卻實力驚人，面對工作時擁有強大的氣場，善於觀察與模仿，平時不會刻意嶄露鋒芒，大多選擇低調行事，唯有到了關鍵時刻才會展現實力。

▎水瓶座

水瓶座的推理能力與創造力很強，總是能觀察到別人沒發現的事情，平時喜歡思考，想盡辦法一步步達成自己的目標，並從中操縱別人，情商與智商都很高，是職場上的狠角色，許多人就算驚覺自己變成他們的工具人，仍會感到佩服，不過面對生活時，他們就沒這麼多心思，給人傻裡傻氣的感覺，但城府其實非常深。