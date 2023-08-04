世客博與50間廠商合作，推出客家特色伴手禮，將於展區內販售。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會將於8月11日開幕，展期長達66天，桃園市長張善政4日宣布，8月8至10日將展開為期3天試營運。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會將於8月11日開幕，桃園市長張善政與新北市長侯友宜4日一同參觀展館。（蔡明亘攝）

世界客家博覽會將於8月11日開幕，行政院副院長鄭文燦4日下午到場視察。（蔡明亘攝）

2023世界客家博覽會將於8月11日開幕，展期長達66天，桃園市長張善政今宣布，8月8至10日將展開為期3天試營運，大家期待已久，讓民眾先睹為快。新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦及新竹市副市長蔡麗清等首長，今上午合體為世客博宣傳，行政院副院長鄭文燦下午也到場視察。

張善政表示，桃園為全台客家人口最多的縣市，首次與客委會合作辦理世客博，大家期待已久，8至10日先試營運讓民眾先睹為快，若有缺失也會趁這3天改進，也感謝14個縣市齊心參與，盼透過世客博帶領民眾認識客家多元面向，展覽精彩豐富，相信會讓客家族群引以為傲。

張善政說，今新北與桃竹苗縣市首長齊聚一堂，力挺世客博，並搶先觀賞2大主展館，世界館展出百年來客家族群擴散全球20個國家，發展多元在地文化，陳列馬來西亞、香港、模里西斯等地客家展品，更設置360度球型動態投影、浮空穹頂、船隻投影藝術、竹編環形沉浸式劇場等主題科技裝置，還有世界客家名人堂，講述21位名人對社會發展的影響。

張善政說，台灣館邀請14個縣市參展，描述台灣客家族群如何與其他族群融合、共榮發展的故事。此外，世客博也與50間廠商合作，推出客家特色伴手禮，將於展區內販售，歡迎民眾來觀展時，順道把客家好禮帶回家。

客委會副主委周江杰提到，在桃市府團隊「煞猛打拚（努力打拚）」下，世客博場館這4個月來改變巨大，全世界的客家族群，對地方經濟發展、政府體制改變等都扮演重要世界公民角色，邀請各族群朋友一起來桃園欣賞美好客家文化故事，盼在這66天讓台灣客家族群登上世界舞台。

新北市長侯友宜致詞時秀客語說「我是侯友宜，我是客家人」，他表示，新北市客家人口約67萬人，為全台第二多的城市，客家文化不只有語言，還有飲食與生活等，他任職新北市長期間已蓋5座客家場館，目標蓋10座，雖然他的客語不流利，但重點是要將客家文化發揚光大、走入世界，讓世界看見客家。

新竹縣長楊文科說，客家人最強調「人情好，食水甜」，非常友善，見面三分情，喝水都會甜，竹縣展區以客家信念為主題，包括義民爺的忠義精神，強調講義氣、團結、有誠信，展現在客家義勇軍奮力抗日歷史，另一信念為晴耕雨讀，客家人勤奮並重視讀書，孕育出許多優秀文學家，例如鄧雨賢、吳濁流、龍瑛宗等，歡迎大家來參觀。

苗栗縣長鍾東錦表示，客家文化為影響近代史重要一環，如今客語面臨危機，年輕人較不會講，他也說傳承客語最好方法是教「靚靚个細阿姐（美麗的女孩）」講客語，未來傳承給孩子就變成母語，讓客家子弟以說客語為榮，目前客委會有許多推廣計畫，盼未來有更多政策、經費支持傳承。

新竹市副市長蔡麗清指出，竹市有3成人口為客家人，竹市展館以「客家煉金術」為主題策展，透過產業轉變，呈現科技與在地文化的互動結合，讓大家看到客家人如何參與新竹城市發展，這股力量也推動新竹不斷進步。

鄭文燦觀展後也說，世客博要讓國內外看到，台灣是客家文化振興重鎮，多元性、包容性或在地性都非常值得被世界看見，台灣客家政策從客家電視台、客語廣播電台、客語列國家語言到世客博等，一系列努力都很有價值。

世客博試營運期間，各館區依官方營運時間開館，青埔的客家主展區、人文地景區、多元文化區、企業響應區提供交通接駁，台灣館旁的青埔轉運站也提供至崙坪文化地景園區、永安海螺文化園區、1895乙未保台紀念公園等副展館的區外接駁車。民眾參觀世客博會場，無論搭乘高鐵、台鐵、捷運或客運，還是自行開車前往皆相當便利。